В Украине внедряют технологию звонков с городских номеров через Wi-Fi

14:12, 27 февраля 2017
Транспорт/Связь
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Услуга доступна уже сейчас и после завершения модернизации сети к ней можно будет подключить свой домашний номер.

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Свой городской телефонный номер можно через специальное приложение загружать на смартфон и, используя его из любой доступной сети, WiFi или 3G, звонить на обычный телефон или на мобильный с таким же приложением, сообщает издание vsuhomostatke со ссылкой на интервью с гендиректором "Укртелекома" Юрием Курмазом.

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"Эта услуга доступна уже сейчас. После завершения модернизации сети, к ней можно будет подключить свой домашний номер. Пока придется покупать новый", - сообщил Курмаз.

Также он допускает появление новых идей по увеличению привлекательности таксофонов. Например, можно подключить их к интернету, к какой-то визуализированной информации, городским или туристическим справочникам.

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Теги: #интернет#Укртелеком#Wi-Fi