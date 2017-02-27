В Украине внедряют технологию звонков с городских номеров через Wi-Fi
Услуга доступна уже сейчас и после завершения модернизации сети к ней можно будет подключить свой домашний номер.
Свой городской телефонный номер можно через специальное приложение загружать на смартфон и, используя его из любой доступной сети, WiFi или 3G, звонить на обычный телефон или на мобильный с таким же приложением, сообщает издание vsuhomostatke со ссылкой на интервью с гендиректором "Укртелекома" Юрием Курмазом.
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"Эта услуга доступна уже сейчас. После завершения модернизации сети, к ней можно будет подключить свой домашний номер. Пока придется покупать новый", - сообщил Курмаз.
Также он допускает появление новых идей по увеличению привлекательности таксофонов. Например, можно подключить их к интернету, к какой-то визуализированной информации, городским или туристическим справочникам.