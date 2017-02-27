В Чернобыльской зоне построят железную дорогу

Компаниия "Укрэнергомонтаж", входящая в состав украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд" построит участок железной дороги, по которому будут вывозить отработанное топливо с действующих украинских атомных электростанций, между существующей линией Вильча – Янов и строящимся Централизованным хранилищем отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), сообщила пресс-служба корпорации.

"Украинские строители, выполняющие работы в Чернобыльской зоне отчуждения, построят участок железнодорожного полотна между существующей линией Вильча – Янов и строительной площадкой Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Соответствующий контракт заключен между государственным предприятием "Энергоатом" и входящей в состав корпорации "Укрбуд" компанией "Укрэнергомонтаж", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе сообщили, что по новому участку в ЦХОЯТ будут вывозить отработанное топливо с действующих украинских атомных электростанций, где оно скопилось в большом количестве после разрыва экономических отношений с Российской Федерацией, куда топливо отправляли на хранение в предыдущие годы.

"На выполнение этого проекта нам дали 14 месяцев. Сейчас идет подготовительный процесс, а через месяц мы сможем приступить непосредственно к строительству путей. Общая длина новой ветки составит 5,8 километра", - цитирует пресс-служба "Укрбуда" генерального директора "Укрэнергомонтажа" Михаила Бородавко.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" планирует в августе 2017 года завершить подготовку строительной площадки для Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое будет построено в зоне отчуждения и расположится близ села Буряковка.

Согласно информации "Энергоатома", из-за отсутствия собственного хранилища Украина ежегодно тратит 200 миллионов долларов на оплату услуг российской компании "Росатом" по вывозу и переработке отработанного топлива на территории РФ.