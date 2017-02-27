Строительство метро в Днепре является символом сотрудничества Украины с ЕС – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время ознакомления с началом достройки метрополитена в Днепре.

«Завершилась процедура формирования ресурса благодаря кредитам Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Благодаря решению парламента об обеспечении гарантий кредита, в том числе президента, указами которого обеспечены эти решения, мы сейчас имеем 300 млн евро кредитов, и работы на метро начались”, - сказал Порошенко.

По словам президента, в Днепре сегодня настоящий праздник. “Более 22 лет обещали достроить метро в городе. И вот наконец такое решение принято”, - сказал он.

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Порошенко подчеркнул, что к нему обратился городской голова Днепра Борис Филатов с просьбой посодействовать передаче ПАО “Днипрометробудом” из государственной в коммунальную собственность с тем, чтобы эта субподрядная организация по строительству метрополитена могла финансироваться в том числе и из городского бюджета.

По словам самого Филатова, задолженность государства перед “Днипрометробудом” составляет 60 млн грн, из которых 7,3 млн - задолженность по зарплате.

Порошенко выразил надежду, что, по оптимистическому сценарию, еще три станции метро в Днепре будут достроены за 4 года.

Президент назвал строительство Днепровского метрополитена сегодня одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Украине, учитывая то, что в стране продолжается война.

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По данным представителя субподрядной организации “Киевметрострой”, на будущих станциях метрополитена завершаются подготовительные работы. В марте этого года начнется бурение скважин и заморозка грунтов для подземных стволов. Всего метростроевцам предстоит выполнить работы на 7 вертикальных стволах и 3 наклонных стволах на станциях.

Как сообщал УНИАН, тендер на достройку Днепровского метрополитена выиграла турецкая компания “Лимак”. Субподрядчиком строительства метро определено предприятие “Киевметрострой”.

Кредит для Днепровского метрополитена под государственную гарантию на сумму 152 млн евро был назван самым крупным проектом ЕБРР в Украине в 2012 году.