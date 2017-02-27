"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 38 пассажирских вагонов

Акционерная компания "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 38 пассажирских купейных вагонов на сумму 875,5 млн грн.

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Об этом говорится в объявлении компании в системе публичных закупок Prozorro.

Согласно опубликованной информации, срок подачи заявок на участие в тендере - с 24 февраля по 3 апреля. Аукцион по данному тендеру состоится 10 мая. Срок поставки вагонов - до конца 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" в 2017 году закупит порядка 9 тыс. вагонов, включая 70 пассажирских вагонов.