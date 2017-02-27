СБУ раскрыла коррупционную схему регионального филиала "Укрзализныци" на 20 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили схему завладения должностными лицами одного из региональных филиалов акционерной компании "Укрзализныця" почти 20 млн грн.

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Как сообщила пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что чиновники в течение 2015-2016 годов во время тендеров сознательно закупали у подконтрольных коммерческих структур неликвидную и краденую продукцию.

"Для проведения сделок они предоставляли поддельную документацию с внесенными недостоверными данными. Средства в наличность злоумышленники переводили, используя реквизиты фирм с признаками фиктивности. По предварительным оценкам, дельцы присвоили почти двадцать миллионов гривен регионального филиала", - объяснили коррупционную схему в ведомстве.

Также сообщается, что во время обысков в административном здании и офисах коммерческих структур сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных сделок, а также большую сумму наличности.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением - УНИАН). Продолжается досудебное следствие", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал проведение глобального аудита деятельности "Укрзализныци" за 2016 год.