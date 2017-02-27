"Киевстар" отчитался о финансовых показателях за год

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» по итогам 2016 года увеличил чистый доход на 11% по сравнению с 2015 годом - до 14,96 млрд грн, сообщается в финансовом отчете материнской компании VimpelCom.

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При этом показатель чистой прибыли в компании не сообщают.

Согласно сообщению, доход компании «Киевстар» от предоставления услуг мобильной связи в 2016 году увеличился на 11%, до 13,85 млрд грн, а доход от услуг фиксированной связи - на 8,8%, до 1,05 млрд грн.

По итогам 4-го квартала 2016 года чистый доход оператора составил 3,88 млрд грн, что на 11,8% больше показателя за аналогичный период 2015 года. При этом доход от предоставления услуг мобильной связи вырос на 12,3%, до 3,6 млрд грн, а фиксированной – на 5,2%, до 270 млн грн.

По данным компании, показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора в 2016 году увеличился на 23,4% - до 7,81 млрд грн. При этом маржа EBITDA выросла на 5,2 процентного пункта - до 52,2%. В октябре-декабре 2016 года EBITDA оператора увеличилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,79 млрд грн, в то время как маржа EBITDA сократилась на 2,9 процентного пункта – до 46,2%.

Согласно сообщению, количество абонентов мобильной связи «Киевстара» в 2016 году составило 26,1 млн, что на 2,6% больше, чем в 2015 году. В то же время количество пользователей фиксированной связи осталось на уровне прошлого года – около 0,8 млн.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента мобильной связи) в 2016 году вырос на 9,4% – до 45 грн. Показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) увеличился на 0,5% - до 565 минут.

Общие капитальные расходы компании по итогам 2016 года сократились на 25,1% – до 2,67 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, оператор мобильной связи «Киевстар» в 2015 году увеличил чистую прибыль на 11,4% по сравнению с 2014 годом – до 2,446 млрд грн. Чистый доход оператора за год увеличился на 15,08% – до 14,933 млрд грн.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями - VimpelCom.