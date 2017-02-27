"Укравтодор" начал подготовку проекта Северной объездной дороги Львова

Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

Дорога позволит экономить на каждой поездке в Польшу 50-60 минут и уменьшит выбросы выхлопных газов во Львове.

Планируется, что проект будет финансироваться кредитными средствами международных финансовых организаций.

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По информации, проект включает строительство новой автомобильной дороги первой категории с четырьмя полосами движения – по две полосы на каждую сторону, и четырех двухуровневых автомобильных развязок.

“Протяженность нового участка дороги составит 22 км против 45 км нынешнего южного объезда. Максимальная разрешенная скорость движения на этой дороге составит 130 км/ч.”, – говорится в сообщении.

Этот проект является крайне важным для обеспечения устойчивого сообщения между Украиной и Польшей, а также для стимулирования торговли между странами. Именно этот участок позволит многим компаниям и предпринимателям экономить время и деньги.

Строительство могут начать уже в 2018 году.

Северный объезд Львова станет частью транснационального коридора GO Highway, который соединит украинские черноморские порты Большой Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.