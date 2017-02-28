К середине 2017 года количество пользователей мобильной связи достигнет 5 миллиардов человек

Такой прогноз озвучила ассоциация операторов мобильной связи GSMA в понедельник, 27 февраля, передает Deutsche Welle. В прошлом году количество пользователей составила 4,8 миллиарда человек.

К 2020 году общее количество пользователей достигнет 5,7 миллиарда, что составит три четверти от населения планеты. Рост произойдет в значительной мере за счет стран Азии. В частности, прирост числа пользователей в Индии составит 310 миллионов человек.

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Телекоммуникации составили в прошлом году 4,4 процента от глобального ВВП - 3,3 триллиона долларов США. К 2020 году ожидается, что этот показатель вырастет до 4,9 процента.

Ожидается, что к 2020 году операторы инвестируют 700 миллиардов долларов в развитие сети 5G, которая будет позволять скачивать полнометражный фильм в высоком качестве за одну секунду. Нынешний стандарт 4G покрывает страны, в которых живут 60 процентов населения планеты.