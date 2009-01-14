Тойоту возглавит внук основателя компании. Новым президентом концерна совет директоров компании избрал Акио Тойода, сообщает Пройм-ТАСС. Официальное решение оформят уже через пару недель. А в должность новый глава вступит в июне на собрания акционеров Тойоты.

Выводить Тойоту из кризиса доверили внуку. Акио Тойоде 52 года. Он начал карьеру в компании в 84-ом с невысоких должностей. До этого учился в Бостоне, работал в инвестиционно-банковском бизнесе. До уровня топ-менеджера Акио Тойода поднялся лишь через 16 лет работы в концерне. А ещё спустя 5 лет стал исполнительным вице-президентом. Кстати у руля компании члены семьи Тойоды не стояли уже 14 лет. Вот что сообщил Business FM начальник управления аналитических исследований управляющей компании "Уралсиб" Александр Головцов: "Некий символический шаг, направленный на то, чтобы затронуть психологию и чувства акционеров, инвесторов - укрепить их доверие к компании. Насколько способен к управлению большим бизнесом новый руководитель "Тойоты" - это для большинства инвесторов пока покрыто мраком. Поэтому здесь шаг, скорее направленный на психологию, чем на реальный перелом в бизнесе. Скорее всего, это именно с традицией связано, с тем, что в японском бизнесе принято доверять компаниям, которые управляются членами семьи".

Новоизбранный Акио Тойода сменит на посту президента компании Кацуаки Ватанабэ. Он займет место вице-председателя совета директоров. Руководства Ватанабэ было для Тойоты очень успешным. Говорит обозреватель автомобильной газеты "Клаксон" Алексей Аксёнов: "Нельзя ругать господина Ватанабу за то, что он что-то неправильно сделал с компанией. Именно при его правлении у Тойоты был наибольший рост, наибольшее развитие во всех странах, на всех рынках и так далее. Тойота, практически стала производителем №1, обогнав концерн Дженерал Моторс. Пока ничего критического нет. Да, Тойота несет убытки, но давайте взглянем на всех остальных автопроизводителей, у них дела не лучше. Тойота на этом фоне выглядит еще вполне конкурентноспособным концерном, крепким, сильным".

Более того, Тойота в отличие от американских концернов пытается справиться с кризисом сама. Хотя и ожидает первого в своей истории годового убытка - в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Сможет ли Акио Тойода оставить семейный бизнес на плаву - эксперты говорить не берутся. А вот, по мнению японцев, внук основателя концерна предпочитает агрессивный метод управления и намерен бороться с бюрократией и консерватизмом в Тойоте, которые процветали в компании в последнее время.