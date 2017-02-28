В Киеве запускают новый автобусный маршрут

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" запустит новый автобусный маршрут на постоянной основе со 2 марта 2017 года.

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Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Левченко на своей странице в Facebook.

«Открываем новый автобусный маршрут № 119. Мы продолжаем реализовать рекомендации Всемирного банка. 2 марта открываем уже анонсированный автобусный маршрут № 119, который будет курсировать от ул. Ю.Смолича до Контрактовой площади», - написал он.

Левченко отметил, что на маршруте будут работать 8 новых низкопольных автобусов МАЗ с интервалом движения 12 мин.

«На время перекрытия Шулявского путепровода маршрут № 119 позволит пассажирам доехать до нужных пунктов, минуя поврежденный участок.», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее коммунальное предприятие "Киевпасстранс" запустило четыре ночных маршрута наземного общественного транспорта с 23 ч. до 6 ч.: №91H «Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Милославская», №92H «Железнодорожный вокзал Южный - ул. Свободы», №93H «Станция метро «Площадь Льва Толстого» - ул. Чернобыльская» и автобусный маршрут: № 137 «Железнодорожный вокзал Центральный - станция метро «Харьковская».

С 23 февраля «Киевпасстранс» запустил автобусный маршрут № 118 от ст. м. Черниговская до ст. м. Политехнический институт.