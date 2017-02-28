"Укравтодор" выделит 350 миллионов на реконструкцию дороги Решетиловка – Днепр
"Укравтодор" ведет переговоры с международными финансовыми организациями о получении кредита для завершения реконструкции этой дороги".
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") выделит 350 миллионов гривень на реконструкцию автомобильной дороги Р-52 Решетиловка – Днепр.
Как сообщила пресс-служба "Укравтодора", дорога будет расширена до четырех полос.
Согласно сообщению агентства, эта дорога является ответвлением от международной автомобильной дороги М-03/Е40 Киев – Полтава – Харьков и обеспечивает сообщение столицы с городами Днепр и Запорожье.
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"Укравтодор" ведет переговоры с международными финансовыми организациями о получении кредита для завершения реконструкции этой дороги", - сообщили в "Укравтодоре".
По словам главы "Укравтодора" Славомира Новака, эта дорога обеспечивает сообщение для более 3 миллионов граждан, проживающих в Днепровской и Запорожской агломерациях, с Киевом и всеми западными областями Украины.
"На эту дорогу приходится также значительная часть перевозок экспортных грузов с индустриального Приднепровья в страны – члены Европейского Союза. Реконструкция этой дороги станет импульсом для экономического развития региона, будет способствовать притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест", - цитирует Новака пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 миллиардов гривень.
Благодаря данному финансированию Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тысячи километров.
В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.