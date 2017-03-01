"Строительство дорог – наш приоритет": Гройсман поручил Омеляну подготовить план работ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подготовить план реализации правительственных инициатив по строительству дорог, а также подготовить предложения по проведению глубокого аудита деятельности государственного железнодорожного холдинга «Укрзализныця».

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Об этом глава правительства сказал в ходе заседания Кабмина.

«Раз в несколько недель будьте готовы отчитываться, чтобы украинцам было понятно, какой у нас план. Строительство дорог – наш приоритет. Мы обеспечим финансирование, а ваша задача (министра инфраструктуры и главы «Укравтодора» – УНИАН) – обеспечить прозрачность (использования средств – УНИАН) и управление процессом строительства дорог. Также я прошу внести предложения о механизмах аудита «Укрзализныци». Разговоров тут может быть много, но нужна конкретика», – сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 млрд грн. При этом в планах Мининфраструктуры – проведение ремонта 80 мостов и 2 тыс. км дорог.

Что касается «Укрзализныци», то в январе текущего года Кабинет министров Украины вывел ее из подчинения Мининфраструктуры, переподчинив непосредственно правительству. Решение правительства стало итогом развернувшейся дискуссии между руководством «Укрзализныци» – главой компании Войцехом Балчуном и главой набсовета «Укрзализныци» Евгением Кравцовым с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном об эффективности работы госходинга и министерства. Стороны обвиняли друг друга в коррупции и стремлении заблокировать работу компании.