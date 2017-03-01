Эксперимент по финансированию ремонта дорог за счет таможни распространили на всю Украину
Ранее пилотный проект по направлению перевыполнения плана таможенных сборов на улучшение дорожной инфраструктуры действовал во Львовской, Киевской, Одесской, Черновицкой и Волынской областях.
Кабинет министров Украины принял решение о направлении 50% перевыполнения планов таможенных сборов на улучшение дорожной инфраструктуры в соответствующих регионах страны.
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Такое постановление было принято на заседании правительства в среду.
«Есть вопрос, чтобы 50% перевыполнения плана сборов таможни по всей территории Украины направлять на дороги. Средства есть, сейчас нужно лишь проявить организаторские способности», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя постановление.
Ранее пилотный проект по направлению перевыполнения плана таможенных сборов на улучшение дорожной инфраструктуры действовал во Львовской, Киевской, Одесской, Черновицкой и Волынской областях.
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Как сообщал УНИАН, украинские таможни-участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд грн.
В частности, Львовская таможня в 2016 году направила на ремонт дорог 870 млн грн, Киевская городская таможня - 597 млн грн, Одесская таможня - 368 млн грн, Черновицкая - 316 млн грн, Волынская таможня - 112 млн грн.