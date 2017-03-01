Эксперимент по финансированию ремонта дорог за счет таможни распространили на всю Украину

Кабинет министров Украины принял решение о направлении 50% перевыполнения планов таможенных сборов на улучшение дорожной инфраструктуры в соответствующих регионах страны.

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Такое постановление было принято на заседании правительства в среду.

«Есть вопрос, чтобы 50% перевыполнения плана сборов таможни по всей территории Украины направлять на дороги. Средства есть, сейчас нужно лишь проявить организаторские способности», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя постановление.

Ранее пилотный проект по направлению перевыполнения плана таможенных сборов на улучшение дорожной инфраструктуры действовал во Львовской, Киевской, Одесской, Черновицкой и Волынской областях.

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Как сообщал УНИАН, украинские таможни-участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд грн.

В частности, Львовская таможня в 2016 году направила на ремонт дорог 870 млн грн, Киевская городская таможня - 597 млн грн, Одесская таможня - 368 млн грн, Черновицкая - 316 млн грн, Волынская таможня - 112 млн грн.