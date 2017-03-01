"Укртелеком" Ахметова прекратил обслуживание абонентов на оккупированной части Донецкой области

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» с 1 марта прекратил обслуживание около 200 тыс. абонентов на оккупированной части Донецкой области в связи с вмешательством неустановленных лиц в работу сети и захватом офиса компании, сообщила пресс-служба оператора.

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«Укртелеком» сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года оказания услуг (фиксированной телефонной связи и доступа в интернет - УНИАН) на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, украинский оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории, в связи с чем локальный фрагмент сети был отключен от общенациональной сети.

Согласно сообщению, оператор сообщил о возникшей ситуации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), соответствующим правоохранительным органам и другим операторам связи.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза - до 244 млн грн. В то же время выручка компании в 2016 году уменьшилась на 2% - до 6,636 млрд грн.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).