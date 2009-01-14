Китай поддержит автопром снижением налогов

Китай с 20 января в два раза - с 10% до 5% - снизит налог на продажи автомобилей с двигателями объемом до 1,6 литра, цитирует РИА Новости агентство Синьхуа. На этот шаг правительство пошло для поддержки национальных автопроизводителей на фоне финансового кризиса. Для стимулирования сбыта решено также создать специальный фонд объемом 730 миллионов долларов, которые будут направлены на обновление сельского автопарка. Кроме того, власти приняли решение дополнительно выделить в ближайшие три года около 1,5 миллиарда долларов на новые инженерные разработки в автоиндустрии и поиск альтернативных видов топлива для транспорта. В минувшем году из-за финкризиса темпы роста продаж автомобилей в КНР оказались самыми низкими за последние десять лет. Если в 2007 году этот показатель составлял 21,8%, то в 2008-м рухнул до 6,7%. В минувшем году в Китае было продано 9,4 миллиона машин, что сделало страну вторым в мире авторынком после США.