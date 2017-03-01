"Укрпочта" стала акционерным обществом

Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" завершило процесс реорганизации и преобразовалось в акционерное общество по образцу таких европейских компаний как Deutsche Post, Austria Post или PostNL, сообщила пресс-служба предприятия.

"1 марта украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" закончило процесс акционирования и стало акционерной корпорацией. Государственным регистратором утверждены все необходимые документы и устав компании, таким образом, процесс реорганизации предприятия завершено", - говорится в сообщении.

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Как сообщила пресс-служба, корпоратизация позволит "Укрпочте" создать независимый совет и привлечь финансовых партнеров для реализации своих инвестиционных проектов. При этом акции предприятия будут полностью принадлежать государству, поскольку "Укрпочта" находится в списке стратегических предприятий страны.

"Преобразование "Укрпочты" в акционерное общество является важным для компании шагом. Эта процедура позволяет создать прозрачную эффективную государственную компанию нового образца, привлекать для ее развития международные инвестиции, и как следствие - значительно повысить качество работы для обеспечения основных клиентских потребностей", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Игоря Смилянского.

Пресс-служба добавила, что в ближайшее время ожидается создание и утверждение наблюдательного совета компании.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал приказ о корпоратизации Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" и его реорганизации в акционерное общество. Также он подписал устав новой компании.

Ранее в Мининфраструктуры заявляли, что процесс реорганизации "Укрпочты" в публичное акционерное общество будет завершен 1 марта 2017 года.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.

В 2015 году УГППС "Укрпочта" получило 53 миллионов гривень прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 миллиона гривень убытков.