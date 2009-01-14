Украинские порты в 2008 г. увеличили грузоперевалку на 7%

В 2008 году общая грузоперевалка портов Украины составила 132 млн. 178 тыс. тонн, что на 7% больше прошлогоднего показателя. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

В частности, по сравнению с 2007 годом перевалка грузов на экспорт выросла на 12% - до 60 млн. 196 тыс. тонн, импортных - на 21%, до 15 млн. 132 тыс. тонн.

По данным министерства, наивысшие показатели за всю историю своего существования продемонстрировали Одесский морской торговый порт – 34 млн. 562 тыс. тонн, и Николаевский морской торговый порт – 9 млн. 254 тыс. тонн. Наибольшего показателя за годы независимости Украины достиг Херсонский морской торговый порт – 4 млн. 264 тыс. тонн.

По сравнению с 2007 годом наивысшие темпы развития по грузопереработке показывают Усть-Дунайский порт – прирост на 200%, Евпаторийский порт – на 39%, Феодосийский порт – на 24%, Николаевский порт – на 21%, Ренийский порт – на 20%.