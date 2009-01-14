«Укрпочта» планирует построить в Киеве сортировочный центр

«Укрпочта» планирует в 2009 году утвердить Программу развития предприятия до 2013 года, разработать проект сортировочного центра в Киеве и решить вопрос относительно выделения земельного участка под его строительство, реализовать имущественные комплексы с последующим направлением средств на развитие предприятия, внедрить комплексные рабочие места и электронную систему управления очередями на почтамтах и новую услугу по продаже электронных билетов на все виды транспорта и др. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Также в планах «Укрпочты» на следующий год - внедрить в 373 населенных пунктах 60 передвижных отделений почтовой связи вместо 193 нерентабельных объектов.

Доход УГППС «Укрпочта» в 2008 году по сравнению в 2007 годом вырос на 32,6% и составил более 3,997 млрд. грн. Чистая прибыль предприятия выросла в 2008 году на 81,3% и составила 31 млн. грн., рентабельность составила 0,8%, что выше, чем в 2007 году, на 33,3%. Предприятие уплатило в 2008 году 851,9 млн. грн. налогов, что на 41,3% больше, чем в 2007 году.

По мнению гендиректора «Укрпочты» Таисии Замковой, в 2008 году «взвешенная политика в управлении предприятием» дала возможность повысить зарплату работникам до почти 1040 грн. (в 2007 году - почти 760 грн.).

«В настоящее время на «Укрпочте» работает 114 тыс. рабочих, текучесть кадров достаточно высока. Достойная оплата труда – это путь к уменьшению текучести кадров и стимул к улучшению качества работы», - отметила она.

Сеть украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» насчитывает свыше 15 тысяч объектов, из них почти 4 тысячи - городские почтовые отделения связи и свыше 10 тысяч - сельские. Всего в сети работает 20 тыс. компьютеров, 4 330 единиц автотранспорта, 2,5 тыс. почтовых маршрутов.

Сегодня почтовая сеть предприятия предлагает свыше 50 видов услуг, среди которых разные виды почтовых переводов, заказа товаров по каталогам, а также других услуг на базе современных информационных технологий: электронная почта, услуги сети Интернет, электронная торговля, он-лайн услуги и т.п.

В августе 2008 года Всемирный почтовый союз на 24 конгрессе присвоил «Укрпочте» наивысший уровень сертификации (золотой) в сфере управления качеством.