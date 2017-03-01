В Украине больше половины мостов находятся в аварийном состоянии – Омелян

Из существующих в Украине 17 тысяч мостов больше половины - около 9 тысяч - находятся в аварийном состоянии, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

"Из существующих в Украине 17 тысяч мостов около 9 тысяч находятся в аварийном состоянии, а 4 тысячи нуждаются в немедленном ремонте. В этом году мы сможем отремонтировать только 80 мостов", - отметил министр, добавив, что таким образом внедряется программа по восстановлению украинских мостов.

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По словам Омеляна, в этом году планируется строительство новых мостов.

"В этом году мы переходим к сооружению новых мостов. В первую очередь это касается города Николаев", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост, никто не пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, согласно заключению специалистов, причиной обрушения конструкций моста стала коррозия бетона консоли. Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться относительно их дальнейшей эксплуатации.