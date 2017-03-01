Омелян сообщил, во сколько обойдется восстановление дорог Украины

Для того, чтобы привести дороги Украины в нормальное состояние, необходимо финансирование в размере 250 миллиардов гривень на следующие 5 лет, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

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"Для того, чтобы украинские дороги приобрели нормальное состояние, необходимо финансирование хотя бы 50 миллиардов гривень в год в течение 5 лет. За этот период мы можем говорить о том, что сеть украинских дорог будет возобновлена", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр заявил, что в Украине в прошлом году было отремонтировано только 1% автомобильных дорог.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 миллиардов гривень. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.