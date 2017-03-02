Переходят на летнее время: "Укрзализныця" меняет расписание движения скоростных поездов

Акционерная компания "Укрзализныця" с 26 марта 2017 года в связи с переходом на летнее время меняет график движения семи скоростных поездов: №705 Киев – Перемышль, №744 Трускавец – Дарница, №747 Дарница – Львов, №763 Дарница – Одесса, №720 Винница – Харьков, №727/728 Киев – Харьков – Киев и №745 Дарница – Львов.

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Также изменится график движения дополнительных поездов, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, поезд №705 Киев – Перемышль будет отправляться из Киева в 07:00 и прибывать в Перемышль в 13:25 с остановками на станциях Святошин (07:14-07:15), Коростень (08:32-08:33), Подзамче (11:55-11:56) и Львов (12:05-12:17).

Поезд №744 Трускавец – Дарница будет отправляться из Трускавца в 04:15 и прибывать на станцию Дарница в 11:54 с остановками на станциях Дрогобыч (04:30-04:36), Львов (05:47-06:08), Подзамче (06:16-06:17), Коростень (10:00-10:01), Святошин (11:19-11:20), Киев – Пассажирский (11:31-11:39).

Поезд №747 Дарница – Львов будет отправляться из Дарницы в 06:26 и прибывать во Львов в 14:22. На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Киев – Пассажирский (06:42-06:52), Винница (09:24-09:26), Хмельницкий (11:07-11:09), Тернополь (12:41-12:43).

Поезд №763 Дарница – Одесса будет отправляться из Дарницы в 16:14 и прибывать в Одессу в 23:38 с остановками на станциях Киев – Пассажирский (16:30-16:40), Винница (18:54-18:56), Жмеринка (19:29-19:31), Вапнярка (20:23-20:24), Котовск (21:37-21:38).

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Поезд №720 Винница – Харьков будет отправляться из Винницы в 15:27 и будет курсировать действующим расписанием с остановками на станциях Калиновка (15:44-15:45), Казатин (16:10-16:11), Попельня (16:47-16:48), Фастов (17:11-17:12), Киев – Пассажирский (17:54-18:09), Дарница (18:25-18:26), Борисполь (18:40-18:41), Яготин (19:12-19:13), Гребенка (19:37-19:40), далее измененным расписанием с остановками на станциях Лубны (20:05-20:20), Ромодан (20:41-20:45), Миргород (21:05-21:07), далее действующим расписанием движения Полтава – Киевская (21:58-22:00), Люботин (23:13-23:15) и прибывать в Харьков в 23:40.

Также изменится график движения дополнительных скоростных поездов

В частности, поезд №728 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 11:46 и прибывать в Харьков в 16:27 с остановками на станциях Дарница (12:02-12:04), Миргород (14:00-14:01), Полтава-Киевская (14:50-14:52);

Поезд №727 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 16:56 и прибывать в Киев в 21:57 с остановками на станциях Полтава-Киевская (18:31-18:33), Миргород (19:24-19:26), Дарница (21:41-21:43);

Ппоїзд №745 Дарница – Львов будет отправляться из Дарницы в 12:00 и прибывать во Львов в 17:38 с остановками на станциях Киев – Пассажирский (12:16-12:24) и Коростень (13:55-13:56).

Ознакомиться с скорректированным графиком движения скоростных поездов можно на сайте филиала «Украинская железнодорожная скоростная компания» и ПАО «Укрзализныця».