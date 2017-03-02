"Укрзализныця" обнародовала график реконструкции железнодорожных путей

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" намерена в текущем году увеличить в 1,5 раза объемы работ по реконструкции железнодорожных путей по сравнению с 2016 годом – до 355,5 километра путей, сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця" планирует в этом году в 1,5 раза увеличить объемы реконструкции пути по сравнению с прошлогодними. В целом компания намерена реконструировать 355,9 километра пути. Уже с середины марта начнутся ремонтно-путевые работы на шести перегонах железнодорожной сети", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что реконструкция предусматривает замену верхнего строения пути на новое, в частности, будет заключен новый балласт, заменена рельсошпальная решетка, восстановлено водоотведение.

"Реконструировать пути в марте железнодорожники будут на перегоне Рауховка - Сербка - почти 9 километров направления Помошная - Одесса, на перегоне Бердичев-Михайлинки - почти 11 километров направления Казатин - Здолбунов, на перегоне Жмеринка - Ярошенко - почти 18 километров на направлении Жмеринка - Одесса, на перегоне Потоки - Кременчуг - 4 километра направления Полтава - Кременчуг, на перегоне Граково - Шевченково - 8,4 километра направления Основа - Купянск, на перегоне Бескид - Скотник - две колеи протяженностью 5,8 километра и 3,5 километра. Также будет осуществляться усиленный капитальный ремонт 16 километров пути на перегоне Рузаевка-Зачатовка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2017 году планируется осуществить капитальный ремонт 343,3 километра пути, средний ремонт 592,5 километра пути и комплексно-оздоровительный ремонт 350 километров пути, а также будет заменено новыми более 200 комплектов стрелочных переводов.

Справка УНИАН. В 2016 году "Укрзализныця" осуществила реконструкцию 213,5 километра пути, капитальный ремонт 303 километров пути, средний ремонт 722,1 километра пути, комплексно-оздоровительный ремонт 583 километров пути, было заменено новыми 256 комплектов стрелочных переводов.