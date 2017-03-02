Прокуратура проводит обыски в офисах "Укрзализныци"

Сегодня следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ проводят 15 одновременных обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец со ссылкой на информацию заместителя прокурора Андрея Андреева.

"Обыски проходят в "Укрзализныце" по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах предприятий-контрагентов и в страховой компании", - написала пресс-секретарь.

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По ее словам, в настоящее время следственные действия продолжаются.

В пресс-службе "Укрзализныци" корреспонденту УНИАН не смогли объяснить, в связи с чем проводится обыск.

"Укрзализныця" всегда открыта для сотрудничества с правоохранительными органами. Я не знаю, в связи с чем проводится обыск. Это компетенция Генпрокуратуры", - сказал представитель пресс-службы "Укрзализныци" Сергей Щур.

На вопрос, закончилась ли проверка, он ответил: "Я не знаю".

Как сообщал УНИАН, с конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял руководителя "Укрзализныци" Войцеха Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. Дискуссия особенно обострилась после передачи "Укрзализныци" из сферы влияния Министерства инфраструктуры под контроль Кабинета министров.

Во время заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов реформирования "Укрзализныци" и ее руководителя Балчуна. В тот же день Омелян передал Гройсману пакет документов, которые свидетельствуют, как утверждал министр, о неэффективной работе Балчуна, а также собранные министерством факты коррупции на предприятии.

В свою очередь Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности руководителя "Укрзализныци", по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

Кроме того, Омелян неоднократно обвинял Балчуна в выступлениях на концертах в составе группы Chemia в период, когда он должен был заниматься своими прямыми обязанностями как руководитель ведомства. Министр напомнил, что после избрания Балчуна на должность руководителя "Укрзализныци" были достигнуты договоренности о прекращении концертной деятельности на период работы в госкомпании.

Однако сам Балчун заявил, что не собирается отменять концерты своей рок-группы и дальше будет совмещать эту деятельность с работой в госкомпании.