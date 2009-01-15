Airbus установил рекорд по заказам

Авиаконцерн Airbus, входящий в европейскую аэрокосмическую и оборонную группу EADS, по итогам 2008 года установил рекорд по заказам - 3 тысячи 715 новых самолетов, сообщает РИА Новости.

"По данным на конец 2008 года, портфель заказов Airbus составил 3 715 единиц. Данный портфель заказов является рекордным в истории концерна", - отмечается в сообщении.

За 2008 год Airbus поставил заказчикам 483 самолета - на 30 больше, чем в прошлом году. Таким образом, шестой год подряд Airbus сохраняет лидирующие позиции по поставленным самолетам. В 2008 году заказчики получили 386 узкофюзеляжных самолетов семейства А320, 85 широкофюзеляжных лайнеров А330/А340 , а также 12 лайнеров А380.

"В 2008 году Airbus получил 777 твердых заказов (net orders) каталожной стоимостью 100 миллиардов долларов США, что представляет 54% рынка всех заказанных самолетов вместимостью более 100 кресел. (Общее количество заказанных лайнеров (gross orders) составило 900 единиц). Заказы были размещены на следующие семейства самолетов: 472 заказа на семейство А320, 138 заказов на лайнеры А330/А340 , 9 заказов на А380, а также 163 твердых заказа на новейший лайнер А350 XWB. Таким образом, общее количество заказов на А350 XWB составляет на сегодняшний день 478 единиц, что делает этот самолет самым быстро продаваемым в истории авиации", - отмечается в сообщении.

Концерн продолжает осуществлять программу реструктуризации Power 8, направленную на усиление конкурентоспособности Airbus. За второй год своего функционирования Power 8 позволила сократить издержки на 1,3 миллиарда евро, что составляет половину от намеченного на 2010 год плана. Принятая в 2008 году дополнительная программа Power8+ позволит сократить издержки на 650 миллионов евро к 2012 году, отмечается в сообщении.