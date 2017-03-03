Омелян заявил об увольнении чиновника "Укравтодора", который засветился на видео об "откатах"
Заместитель главы Укравтодора Владимир Сущенко уволен со своей должности после того, как в Сети появилось скандальное видео с его участием, где он обсуждал "откаты".
Об увольнении чиновника в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, передает ТСН.
"Этот человек уволен за сам факт разговоров. И только мы получили информацию, что у него вдруг появилось такое пожелание, сразу руководителем Укравтодора было внесено представление на имя премьер-министра, и было проголосовано в Кабинете министров. Он больше не работает в "Укравтодоре", - сказал министр.
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Владимир Омелян отметил, что министерство сейчас сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы "логически завершить это дело".
Ранее издание Цензор.Нет обнародовало видео, на котором человек, похожий на заместителя главы Укравтодора Владимира Сущенко, договаривается о распределении двух миллиардов гривен, заложенных в бюджете на дорожное строительство, и сумму, которую он рассчитывает получить в качестве "отката".
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Он объясняет необходимость получения средств для реализации своей фантазии относительно владения большим домом в элитном районе Киева.