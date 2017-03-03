Ford отзывает более 30 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

Автопроизводитель Ford объявил об отзыве 31,876 тыс. автомобилей в Северной Америке, оснащенных подушками Takata, говорится в пресс-релизе автопроизводителя, сообщает RNS.

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Отзыв касается автомобилей, выпущенных в 2016–2017 годы, моделей Ford Edge, Lincoln MKX, Lincoln Continental. Компания намерена заменить модуль подушки безопасности на водительском месте.

«Ford был уведомлен Takata, что некоторые подушки безопасности на водительском месте, установленные в этих транспортных средствах, могут не раскрыться, как это предполагается. Эта проблема не связана с содержанием нитрата аммония в нагнетателях подушек безопасности Takata, срабатывание которых может быть взрывоопасно во время аварии», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в случае срабатывания дефектной подушки безопасности в подлежащих отзыву автомобилях, она может раскрыться не полностью.

В США отзыву подлежит 27,5 тыс. автомобилей, в Канаде — 4,36 тыс.