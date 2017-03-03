Балчун похвастался месячным доходом "Укрзализныци" в размере более 6 миллиардов

Акционерная компания "Укрзализныця" в январе 2017 года увеличила доходы от перевозок на 21% - до 6,3 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"По оперативным данным, за январь 2017 доходы «Укрзализныци» составили 6,3 млрд грн, что больше января прошлого года на 1,3 млрд грн. Как результат, деятельность «Укрзализныци» в январе текущего года была прибыльной", - сообщил он, не назвав объемы прибыли.

Глава "Укрзализныци" отметил, что за первый месяц 2017 года выросло количество грузоперевозок и увеличился пассажиропоток.

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«В январе 2017 перевезено 28,3 млн тонн грузов, что больше отчета за январь 2016 на 25%. Транзитные перевозки грузов по сравнению с январем прошлого года выросли на 23%. Услугами железных дорог воспользовалось 14,4 млн пассажиров, что превышает отчетные данные января прошлого года на 6%», - написал он.

Также Балчун сообщил, что в январе 2017 года уплачено 904,1 млн грн налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды.

Как сообщал УНИАН, ранее Балчун заявлял, что компания по итогам 2016 года получила 303 млн грн чистой прибыли против 16 млрд грн чистого убытка в 2015 году.