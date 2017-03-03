Омелян о прибыли "Укрзализныци": Это чистой воды манипуляции руководства, чтобы получить бонусы к зарплате

Государственная акционерная компании «Укрзализныця» вместо прибыли в 300 млн грн, как сообщал ранее глава компании Балчун, по итогам 2016 года получила убыток в несколько миллиардов гривень.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов в четверг, 2 марта.

«На самом деле имеем существенный убыток. Когда руководство «Укрзализныци» говорило о убытке в 16 млрд грн в 2015 году и прибыли в 300 млн грн в 2016 году- это была манипуляция международной и национальной аудиторской проверкой. Убыток есть, он фиксированный, и это несколько миллиардов гривень», - отметил министр.

При этом Омелян отметил, что доход был сгенерирован за счет амортизационных отчислений с целью получения бонусов к заработной плате.

«Это чистой воды манипуляции. На самом деле никакого дохода не было, так называемый «дутый» доход был сгенерирован за счет амортизационных отчислений, с единственной целью, чтобы получить KPI и бонусы к заработной плате. Этот нехитрый детский способ прикрыть правду абсолютно виден людям, которые разбираются в ситуации. На самом деле имеем существенный убыток», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на главу компании Войцеха Балчуна сообщила, что акционерная компания "Укрзализныця" по итогам 2016 года получила 303 млн грн чистой прибыли против 16 млрд грн чистого убытка в 2015 году.

По итогам 2016 года "Укрзализныця" получила 78,9 млрд грн доходов, а расходы компании составили 78,6 млрд грн.