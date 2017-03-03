Президент подписал закон о создании равных условий для всех участников телеком-рынка

Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, соответствующий закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей» возвращен в парламент с подписью президента.

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Данный закон призван урегулировать отношения между всеми участниками телеком-рынка на законодательном уровне, что, в свою очередь, позволит украинским операторам улучшить качество своего интернет-покрытия.

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующая цена за доступ к инфраструктуре в Украине завышена, ее владельцы нередко заставляют операторов и провайдеров оплачивать лишние статьи расходов, например, издержки на ремонт домов, подъездов. Кроме того, собственники инфраструктуры устанавливают цены для каждого отдельно взятого оператора на собственное усмотрение, а некоторым и вовсе необоснованно отказывают в доступе к инфраструктуре. Таким образом, принятый закон призван определить полномочия госорганов, права и обязанности владельцев инфраструктуры и утвердить четкие методики определения платы за предоставленные услуги.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4159 «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей». За принятие этого документа проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятие данного законопроекта поддерживали ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» и «Телас», общественный совет Нацкомиссии по регулированию связи и информатизации, общественный совет Государственной службы специальной связи и защиты информации и ряд украинских операторов телекоммуникаций.