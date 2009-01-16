«Укрзализныця» в 2008 г. закупила свыше 2000 вагонов

В 2008 году «Укрзализныцей» приобретено рекордное количество пассажирских вагонов – 180, для сравнения, за все годы независимости были приобретены 349 вагонов. Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, впервые за эти годы закуплено 1849 грузовых вагонов, 55 единиц тягового подвижного состава и 68 единиц путевой техники.

Значительные средства были направлены на все виды ремонта подвижного состава, что позволило увеличить объемы ремонтов грузовых вагонов на 32,2%, то есть дополнительно охвачены деповским и капитальным ремонтом 4 тыс. грузовых вагонов.

Согласно сообщению, в 2008 году было электрифицировано станцию Полтава-Южная, участок Кременчуг—Бурты—Корыстовка и второй путь на участке Ровно—Киверцы, электрифицированы участки Дебальцево-Луганск, Гребенка-Полтава, Люботын-Полтава.

Как сообщал УНИАН, в 2008 г., согласно финплану, «Укрзализныця» должна была закупить 4000 грузовых вагонов, что в 2 раза больше, чем в 2007 г. На 2009 год ранее озвучивались цифры о закупке 5 тыс. грузовых вагонов. Пассажирский парк вагонов в 2008 году должен был пополниться на 200 единиц - в 6 раз больше, чем в 2007 году.