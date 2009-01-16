Сенат США одобрил антикризисный план Оманы

Американские автостроительные гиганты, крупнейшие авиакомпании и операторы железнодорожных сетей могут вздохнуть с облегчением – американский Сенат одобрил накануне антикризисный план избранного президента страны Барака Обамы. Как ожидается, пакет мер, предложенный Обамой, будет направлен на реализацию целого ряда инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, сообщает k2kapital.

Гиганты американского автопрома - General Motors Corp, Ford Motor Co и Chrysler LLC борются за выживание в условиях усугубляющейся рецессии, которая больно ударила по конкурентоспособности этих компаний по отношению к зарубежным автостроителям, спровоцировала сокращение потребительских расходов и, в конечном счете, привела к резкому падению объема продаж на американском рынке. Сейчас приоритетной задачей для отрасли является ускорение развития моделей гибридных автомобилей и возможность представить на рынок электромобили уже в следующем году, чтобы суметь противопоставить их продукции японских конкурентов.

Согласно стимулирующему плану Обамы, правительство предоставит 2 млрд. долл. в виде грантов и гарантий по займам, чтобы помочь автопроизводителям разработать новый вид аккумуляторов, пригодный для массового производства и использования. Кроме того, как ожидается, еще около 600 млн. долл. будут направлены на замену старых, менее эффективных транспортных средств новыми легковыми автомобилями и грузовиками, которые используют для работы этаноловые производные.

Стимулирующий план демократов поможет не только автостроителям, но также авиа- и железнодорожным перевозчикам. Например, Amtrak получит 1,1 млрд. долл. для увеличения объема перевозок и наращивания скорости. Кроме того, часть средств будет направлена на усовершенствование "Северо-восточного коридора", железнодорожной ветки, соединяющей Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон.

Авиакомпании тоже могут оценить все преимущества новой программы по стимулированию экономики. Так, на реализацию целого ряда проектов по модернизации аэропортов будет выделено 3 млрд. долл., что позволит справиться с их перегруженностью, главной проблемой аэропортов, расположенных в восточной части страны и на западе. Кроме того, 500 млн. долл. будут направлены на покупку нового оборудования, используемого для "просвечиванием" пассажиров и их багажа. Не исключается, что заказы на эти устройства будут переданы таким компаниям, как General Electric Co, Analogic Corp и Reveal Imaging Technologies Inc.

Напомним, Сенат США накануне одобрил антикризисный план Обамы и разрешил будущему президенту использовать вторую половину антикризисного финансового резерва в 700 млрд. долл. Запрос на разрешение использовать вторую часть антикризисного резерва президент США Джордж Буш по инициативе Обамы направил в Конгресс еще 12 января. Как ожидается, эти средства пойдут на реализацию пакета антикризисных реформ избранного президента. Инаугурация нового президента США должна состояться 20 января 2009.

Между тем, Демократическая партия выступила с очередным пакетом антикризисных мер, который обойдется новой администрации в 825 млрд. долл. По планам демократов, 275 млрд. долл. пойдут на снижение налогов, остальные 550 млрд. долл. - на реализацию др. мер по борьбе с мировым кризисом.