Ernst & Young снова проверит финансы "Укрзализныци" - за работу возьмет более чем 20 миллионов

Крупная международная консалтинговая компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y) выиграла в тендере Публичной акционерной компании "Укрзализныця" на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности компании за 2016 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с ценой предложения 20,61 млн грн.

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Согласно данным конкурсной документации, обнародованной в системе электронных государственных закупок ProZorro, торги состоялись 1 марта, планируемая цена закупки данных услуг составляла 20,74 млн грн с учетом НДС.

В частности, в торгах принимали участие E&Y и аудиторская компания "Делойт энд Туш ЮСК" (Deloitte), которые предложили цену за свои услуги в размере 20,613 млн грн и 20,645 млн грн соответственно. Так как 100% критерием отбора победителя была цена, победу в тендере одержала Ernst & Young.

Согласно тендерной документации, компания-победитель предоставит услуги по обзору промежуточной сокращенной финансовой отчетности "Укрзализныци" за первое полугодие 2017 года, а также окажет услуги по сопровождению выпуска внутренних облигаций по результатам сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года и консолидированной финотчетности за 2017 год.

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Как сообщал УНИАН, Ernst & Young не единожды выигрывала тендеры на проведение аудита финотчетности "Укрзализныци".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о необходимости провести глобальный аудит деятельности «Укрзализныци» за 2016 год, который сможет доказать или опровергнуть любые коррупционные обвинения.

Кабинет министров Украины в середине января вывел «Укрзализныцю» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив ее непосредственно правительству. Решение правительства стало итогом развернувшейся дискуссии между руководством «Укрзализныци» - главой компании Войцехом Балчуном и главой набсовета «Укрзализныци» Евгением Кравцовым - и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном об эффективности работы госхолдинга и министерства. Стороны обвиняли друг друга в коррупции и стремлении заблокировать работу компании.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн.