«Укрзализныця» прогнозирует 0,8 млрд. грн. убытков

По предварительным данным, железные дороги Украины по результатам работы в 2008 году понесут убытки на сумму 0,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

Согласно сообщению, за 2008 год железные дороги получат 38,3 млрд. грн. доходов, что на 3,2%, или 1,2 млрд. грн., больше плановых показателей.

Как отмечается в сообщении, значительное снижение объемов отправления грузов в 4 квартале 2008 года, существенное повышение индекса оптовых цен в промышленности (до 123,5%), резкое колебание курса гривни к иностранным валютам привело к повышению расходов от обычной деятельности на 5,1 млрд. грн. – до 38,9 млрд. грн. Как следствие, ведомство прогнозирует убытки по итогам прошлого года.

Согласно сообщению, на ситуацию также повлияло увеличение убытков от пассажирских перевозок. Ожидается, что по итогам 2008 года их уровень составит 4,3 млрд. грн., из которых 1,6 млрд. грн. (37%), – это убытки от пригородных пассажирских перевозок.

В производственной деятельности, несмотря на проблемы второго полугодия, железнодорожники выполнили поставленные на 2008 год задачи. В частности, освоение капитальных инвестиций, по предварительным данным, в 1,2 раза превышает объемы 2007 года, а обновление подвижного состава – в 2,1 раза. Рост объемов капитальных инвестиций на обновление подвижного состава в отчетном периоде происходил как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств.

Как сообщают в ведомстве, в текущем году было приобретено 180 новых пассажирских вагонов (в 2007 году – 37) и введено в эксплуатацию 1924 нововыстроенных грузовых вагона.

Для улучшения технического состояния путей всеми видами ремонта было отремонтировано 3748 км пути (104% к плану). Из них модернизировано 755,9 км, отремонтировано капитальным ремонтом 831,9 км, средним ремонтом – 1086,5 км, комплексно-оздоровительным – 1073,8 км. Заменено 1670 комплектов стрелочных переводов (110% плана).

Объемы работ по электрификации участков, строительству и реконструкции систем электроснабжения в 1,1 раза превышают объемы 2007 года. В частности, введены в эксплуатацию электрифицированные участки Кременчуг – Бурты – Корыстовка, Ровно –Киверцы и Полтава-Южная. Кроме того, проводилась реконструкция вокзалов, станций, мостов, депо, котельных и других объектов – работ выполнено в 1,8 раза больше, чем запланировано. В частности, выполнены работы по строительству и реконструкции на 27 вокзальных комплексах.

В сообщении также отмечается, что главной задачей железных дорог на 2009 год будет выполнение всех запланированных антикризисных мероприятий с целью сохранения и эффективного использования кадрового, технического и технологического потенциала отрасли, повышения темпов технического и организационного развития.

Одним из приоритетов будет обеспечение роста грузооборота железных дорог за счет расширения номенклатуры грузов, внедрения новых направлений и технологий перевозок.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2007 году получила 21,7 млрд. грн. доходов, прибыль прогнозировалась незначительная.

В 2006 году «Укрзализныця» снизила чистую прибыль в 2,3 раза – до 704 млн. грн.

Финансовый план «Укрзализныци» на 2008 год предусматривал получение 2,5 млрд. грн. прибыли.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця" является монополистом на украинском рынке железнодорожных перевозок. Объединяет шесть железных дорог и 1165 структурных подразделений.