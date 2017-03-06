В Киеве разоблачили многомиллионную схему хищения дизтоплива на Юго-Западной железной дороге

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили в Киеве многомиллионную схему хищения дизтоплива работниками Юго-Западной железной дороги.

Как сообщила пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что руководители среднего звена совместно с подчиненными систематически сливали и реализовывали коммерческим структурам горюче-смазочные материалы, предназначенные для работы локомотивов.

«Ежедневно со складов пассажирской станции дельцы вывозили почти две тонны дизельного топлива. Ежемесячные потери железной дороги, согласно выводам профильных экспертов, составляли один миллион гривен», - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что оперативники спецслужбы задержали семерых работников железной дороги непосредственно во время отбора топлива из локомотивов. Во время обысков в складских помещениях, специально арендованных дельцами для реализации сделки, правоохранители изъяли около 4 тонн ранее слитого дизельного топлива.

«Сейчас проходят обыски в административных зданиях Юго-Западной железной дороги и по месту жительства фигурантов сделки. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия», - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили схему завладения почти 20 млн грн должностными лицами одного из региональных филиалов акционерной компании «Укрзализныця».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал проведение глобального аудита деятельности «Укрзализныци» за 2016 год.