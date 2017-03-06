"Автомобильные дороги Украины" закупят зимней техники на 750 миллионов

Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины», отвечающая за эксплуатацию и содержание автомобильных дорог страны, намерена закупить в текущем году свыше 200 единиц новой техники для содержания дорог в зимний период на сумму 750 млн грн.

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Как сообщили в пресс-службе ГАК «Автомобильные дороги Украины», в государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 250 млн грн на закупку новой техники для зимнего содержания дорог. Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман распорядился дополнительно предусмотреть в бюджете еще 500 млн грн для увеличения автопарка облавтодоров.

За данные средства компания планирует закупить свыше 200 единиц новых комплексных дорожных машин и навесного оборудования для них.

«Сейчас мы изучаем все предложения. Уже разработаны технические требования и необходимая тендерная документация. Остались бюрократические детали: согласовать выделение средств во всех соответствующих ведомствах», - цитирует пресс-служба главу госкомпании Артема Гриненко.

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В сообщении отмечается, что компания предоставит преимущество при закупке техники именно украинским производителям, тогда как оборудование для распределения соли на дорогах, вероятнее всего, будет европейское.

«Использовать новую технику планируется в первую очередь на главных магистралях страны с учетом важности дорожных артерий и интенсивности движения", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля "Укравтодор" и Министерство инфраструктуры утвердили план реформирования ГАК "Автомобильные дороги Украины" на ближайшие три года. В частности, соответствующий документ передан для ознакомления в Кабинет министров.

План, в частности, предполагает, что уже после 2019 года компания будет состоять из 24 филиалов и обслуживать 50 тыс. государственных дорог по заказам "Укравтодора" и 120 тыс. дорог по заказам областных госадминистраций.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 млрд грн. Благодаря данному финансированию Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тыс. км.