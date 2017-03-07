General Motors планирует сократить более тысячи работников в США

Автопроизводитель General Motors (GM) намерен сократить 1,1 тыс. сотрудников в США, в штате Мичиган, в связи с переводом производственных мощностей в штат Теннесси, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

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Ранее GM сообщал, что планирует инвестировать $1 млрд в целях сохранения 1,5 тыс. рабочих мест.

В ноябре 2016 года автопроизводитель объявил о сокращении 2 тыс. сотрудников на американских заводах в связи с падением продаж. Это решение было реализовано за счет отказа от третьих смен в середине января 2017 года на заводах в Лордстоне, Огайо, Лэнсинге и Мичигане.

В декабре 2016 года компания также объявила, что в марте 2017 года на заводе в Детройте будет сокращено еще 1,3 тыс. человек.