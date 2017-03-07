Суд отпустил под залог двух топ-менеджеров ГП "Завод "Электротяжмаш"

Как сообщает Цензор.НЕТ, 28.02.2017 прокуратура Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики и Главным управлением Национальной полиции области при получении взятки в размере 37 тыс. долларов США задержали заместителя директора и начальника управления завода.

Как сообщила прокуратура на своем сайте, во время обыска и задержания на ГП "Завод "Электротяжмаш" во время получения взятки в рабочих кабинетах заместителя директора и начальника управления завода было изъято более 9 миллионов гривен. Происхождение указанных средств, а также возможная причастность других должностных лиц ГП и чиновников в Киеве, будут установлены в ходе следствия.Читайте такжеДосудебное расследование в отношении должностных лиц "Электротяжмаша" завершено - глава САП

Топ-менеджерам вменяется статья ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере), которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Преступление с такой квалификацией, согласно статье 12 Уголовного кодекса Украины, относится к особо тяжким преступлениям, а согласно примечанию к статье 45 УК - к коррупционным преступлениям. Это означает, что за такое преступление законом не предусмотрено никаких вариантов смягчения ответственности - ни возможности освобождения от ответственности, в связи, например, с деятельным раскаянием (ст.45 УК), ни назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом (ст.69 УК), ни освобождения от наказания или освобождения с испытательным сроком в порядке статей 74-75 УК. Условно-досрочное освобождение, амнистия или помилование при такой квалификации возможно только после отбытия не менее, чем трех четвертых срока (статьи 81, 86 УК). А замена не отбытого срока более мягким - только после отбывания двух третьих срока (ст.82 УК).

Принимая во внимание то, что менеджеры завода были задержаны в момент совершения преступления, в деле не усматривается никаких предпосылок для вынесения оправдательного приговора. Пойманным на месте преступления подозреваемым явно грозит реальный срок минимум 8 лет с реальным отбыванием не менее 6 лет, то есть налицо и весомость доказательств причастности к преступлению, и тяжесть наказания. На фоне обнаруженных в кабинетах сумм денег, суд, почему-то, устанавливает достаточно мягкий и, как оказалось, посильный для подозреваемых залог. На данный момент не известно, кто же и за какие средства внес залог за подозреваемых, которые не могли, как сотрудники госпредприятия, владеть даже такой суммой.