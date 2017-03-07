"Укрзализныця" с марта повысила зарплату железнодорожникам на 25%

"Руководством «Укрзализныця» в социальном партнерстве с отраслевыми профсоюзами достигнута договоренность о повышении с 1 марта 2017 года работникам на 25% часовых тарифных ставок и должностных окладов. Общество сохранит все доплаты и надбавки, другие компенсационные выплаты, предусмотренные Отраслевым соглашением и коллективными договорами, которые были установлены работникам", - сказано в сообщении.

В частности, месячная тарифная ставка рабочего первого разряда основной деятельности «Укрзализныця» с 1 марта составит 2526 грн, что на 505 грн выше, чем было до повышения, при этом увеличение должностных окладов и тарифных ставок не приведет к пересмотру структуры заработной платы.

Премирование работников будет осуществляться по показателям и в размерах, предусмотренных действующими положениями о премировании с учетом выполнения указанных в нем показателей.

В сообщении отмечается, что рост заработной платы зависит от многих факторов, в частности от часовой тарифной ставки (установленной в соответствии с разрядом) или должностного оклада, от надбавки за выслугу лет (стажа работы на железнодорожном транспорте), доплат за работу во вредных условиях труда, за работу в вечернее и ночное время, размера премии за выполнение показателей премирования и размера индексации, которая выплачивалась до повышения.

Читайте такжеОмелян о прибыли "Укрзализныци": Это чистой воды манипуляции руководства, чтобы получить бонусы к зарплате

Также сообщается, что "Укрзализныця" совместно с отраслевыми профсоюзами разрабатывает новое Положение об оплате труда работников региональных филиалов и филиалов компании.

Как сообщал УНИАН, ранее в ответ на запрос УНИАН в "Укрзализныце" отказались назвать размер заработной платы и бонусов, выплаченных главе компании Войцеху Балчуну, а также членам правления.

Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинетом министров 20 апреля прошлого года. По данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, размер месячной зарплаты Балчуна без бонусов составляет 463 тыс. грн.

Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.