Во Французской Гвиане успешно запустили ракету-носитель с украинским двигателем (видео)

Во Французской Гвиане с космодрома Куру 7 марта успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем.

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Об этом сообщает Arianespace.

Ракета-носитель с украинским двигателем вывела на орбиту спутник Sentinel-2B.

Запуск ракеты является частью программы Copernicus, которую реализирует Европейское космическое агентство по инициативе Европейской комиссии.

Масса спутника составляет более 1 тонны, аппарат обеспечивает мониторинг суши и океана.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году.

«Сегодня с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты-носителя легкого класса Vega. Маршевый двигатель РД-843 4-й ступени ракеты-носителя разработан государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» и изготовлен государственным предприятием «ВО «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова», - заявил Порошенко.