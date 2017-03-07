Во Французской Гвиане успешно запустили ракету-носитель с украинским двигателем (видео)
Ракета-носитель с украинским двигателем вывела на орбиту спутник Sentinel-2B.
Во Французской Гвиане с космодрома Куру 7 марта успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем.
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Об этом сообщает Arianespace.
Ракета-носитель с украинским двигателем вывела на орбиту спутник Sentinel-2B.
Запуск ракеты является частью программы Copernicus, которую реализирует Европейское космическое агентство по инициативе Европейской комиссии.
Масса спутника составляет более 1 тонны, аппарат обеспечивает мониторинг суши и океана.
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году.
«Сегодня с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты-носителя легкого класса Vega. Маршевый двигатель РД-843 4-й ступени ракеты-носителя разработан государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» и изготовлен государственным предприятием «ВО «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова», - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2016 года с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с турецким разведывательным спутником Gokturk-1. Указанный пуск был восьмым в рамках программы Vega и вторым в 2016 году.