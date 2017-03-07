"Укравтодор" хочет потратить на ликвидацию ям на дорогах 2 миллиарда гривень – Омелян

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в текущем году ликвидировать ямы и выбоины на около 30 тысяч километров украинских автодорог за 2 миллиарда гривень средств, предусмотренных в госбюджете на эти цели.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

"По состоянию на сегодня мы имеем 7 миллиардов гривень, которые будут потрачены следующим образом: 2 миллиарда гривень пойдут на так называемый ямочный ремонт, за счет этого мы надеемся восстановить проезд на около 30 тысяч километров украинских автодорог и 5 миллиардов гривень пойдет на капитальный ремонт, но это только начало", - сообщил Омелян.

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Он также подчеркнул, что дополнительные средства, помимо выделенных в госбюджете, на ремонт и реконструкцию дорог планируется направить за счет действующего в стране таможенного эксперимента, который предусматривает направление сверхплановых доходов таможен на восстановление дорог в областях, а также остатков кредитных средств, которые не были использованы в предыдущие годы.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак сообщил, что в Украине на выделенные из бюджета 2 миллиарда гривень смогут провести ямочный ремонт 5,2 миллиона квадратных метров дорог, тогда как в таком ремонте нуждаются около 18 миллионов квадратных метров. Он также отметил, если будут выделены дополнительные деньги, то возможно провести ямочный ремонт в общей сложности 8 миллионов квадратных метров дорог.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 миллиардов гривень. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.