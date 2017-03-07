Омелян подсчитал, сколько будет стоить создание в Украине дорог европейского уровня

Для восстановления дорожного сектора Украины и приведения его к европейским нормам необходимо ежегодно направлять минимум 50 миллиарда гривень в течение 5 лет. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

"Минимум 50 миллиардов гривень (в год – УНИАН) надо на дороги, чтобы их качественно ремонтировать, и тогда через 5 лет мы будем иметь нормальную европейскую страну с нормальными европейскими автодорогами", - сказал Омелян.

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Он отметил, что в прошлом году за счет выделенных из госбюджета 10 миллиардов гривень было отремонтировано около 1% всей протяженности дорог страны, при этом более 90% автодорог в Украине нуждаются в ремонте или реконструкции.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина располагает ресурсами для начала первого этапа масштабного ремонта дорог, и через 5-6 лет страна сможет выйти по качеству магистралей на "нормальный" уровень.

Согласно госбюджету на 2017 год, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны будет выделено более 35 миллиардов гривень. В госбюджете на 2016 год на развитие дорожного хозяйства было предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.