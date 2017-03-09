Производство грузовых вагонов на заводах "Укрзализныци" снизилось в 3,4 раза

Вагоноремонтные заводы - филиалы акционерной госкомпании "Укрзализныця" - Дарницкий, Стрыйский и Попаснянский в период с 1 февраля по 6 марта текущего года сократили выпуск новых грузовых полувагонов по сравнению с январем в почти 3,4 раза - до 16 единиц, при том что, по мнению экспертов, более 40 тысяч грузовых вагонов компании нуждаются в замене в течение 4-5 лет.

По данным пресс-службы "Укрзализныци", количество отремонтированных вагонов за этот период практически сохранилось на уровне января - свыше 2,8 тысячи единиц.

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Всего с начала года железнодорожники построили 70 полувагонов и отремонтировали почти 5,8 тысячи единиц, при этом в январе текущего года на заводах компании было построено 54 полувагона и отремонтировано 2,8 тысячи вагонов.

Согласно сообщению, с начала текущего года на мощностях Дарницкого и Стрыйского вагоноремонтных заводов железнодорожники выполнили плановый ремонт 4647 грузовых вагонов и капитальный ремонт 404 полувагонов, из них 2368 единиц грузового подвижного состава принадлежат частным предприятиям.

Также сообщается, что за указанный период железнодорожники отремонтировали в условиях депо 746 вагонов-зерновозов, тогда как в целом в этом году в планах компании отремонтировать 4792 зерновоза.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о планах построить на собственных мощностях в 2017 году не менее 3 тысяч полувагонов, тогда как в 2016 году на заводах – филиалах компании было построено 370 полувагонов, 28 окатышевозов и приобретено у производителей 650 полувагонов.

В ноябре 2016 года правление "Укрзализныци" утвердило стратегию обновления подвижного состава компании до 2021 года, которая предусматривает закупку и ремонт 96 тысяч единиц подвижного состава за 108 миллиардов гривень.

В январе "Укрзализныця" объявила 8 тендеров на закупку 3 тысяч грузовых вагонов с поставкой до 30 июня. При этом вагоностроители отмечали, что ожидаемая цена закупки вагонов ниже себестоимости производства вагона, в связи с чем они не смогут принять участие в тендерах, если не будет проведена корректировка бюджета закупки грузовых вагонов в сторону увеличения. Позже все эти тендеры были отменены самой "Укрзализныцей", так как ни один производитель не подал заявку на участие.

В этой связи вагоностроители обратились с открытым письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором попросили провести независимый аудит калькуляции цен на полувагоны на их предприятиях и предприятиях "Укрзализныци" для объявления повторных тендеров на закупку грузовых полувагонов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал, что с приходом Войцеха Балчуна на должность главы правления "Укрзализныци" в период с мая 2016 по январь 2017 года ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 млрд грн. Так, министр отметил провал реформы компании, остановку процесса корпоратизации, проигрыш в судах ряда дел, повлекших списание со счетов компании "миллиардных сумм", а также потерю части транзита и недостаточное выполнение программы капитальных инвестиций.