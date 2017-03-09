Продажи б/у легковых автомобилей в Украине выросли почти в 4 раза

Продажи бывших в употреблении автомобилей в феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли в 3,6 раза – до 3,032 тысячи единиц, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По данным ассоциации, по сравнению с январем 2017 года продажи б/у автомобилей выросли на 18,5%.

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Доля авто с пробегом на первичном рынке Украины в феврале 2017 года составила 38%, при этом в феврале прошлого года этот показатель был на уровне 17%.

Всего за два первых месяца текущего года отечественный парк легковых автомобилей пополнился на 5,212 тысячи привезенных из-за границы б/у машин.

Лидерами на первичном рынке б/у автомобилей за январь-февраль 2017 года стали Renault с результатом в 1018 автомобилей и Volkswagen – 933 авто.

В ассоциации отмечают, что количество зарегистрированных в январе-феврале 2017 бывших в употреблении автомобилей марки Renault практически соответствует объему продаж новых автомобилей этой марки за тот же период. В то же время первичные регистрации автомобилей Volkswagen с пробегом превысили продажи новых авто на 14%. У Skoda разрыв в пользу секонд-хенда составил 22%. А спрос на старые автомобили Opel почти в 7 раз превысил показатель продажи новых авто.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", в Украине в 2016 году продажи новых легковых автомобилей по сравнению с 2015 годом выросли на 41% – до 65,5 тысячи единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.