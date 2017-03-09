В Днепре из-за ремонта ограничили движение по центральному мосту

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Центральный мост - это главная переправа, которая соединяет левый и правый берег, и крайне важная транспортная артерия.

В мэрии объясняют необходимость ремонта так: состояние моста таково, что переправа может не выдержать нагрузок. Планировали эту реконструкцию еще с прошлого года.

Сейчас город стоит в пробках, а на мост пускают только общественный транспорт, полицию, спасателей и авто коммунальных служб.

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В наихудшем состоянии находятся опоры, которые не ремонтировались уже более полувека.

Для переправы на другую сторону есть еще три моста, но их возможностей все равно не хватает.

Ремонт ориентировочно продлится до осени и обойдется примерно в 150 миллионов гривен.

Также сообщается, что с 1 июня мост будет перекрыт полностью.

Как сообщал УНИАН, власти Киева планируют начать строительство транспортной развязки на Шулявке в конце 2017 года.