Омелян сообщил о повторном тендере на закупку комплексов для взвешивания фур на дорогах

Объявленный в конце ноября 2016 года открытый тендер на закупку 78 габаритно-весовых комплексов для взвешивания большегрузных автотранспортных средств с целью защиты украинских автодорог от разрушений и деформаций перезапущен в связи с низким качеством заявок, которые подали всего две компании.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе сегодняшнего заседания правительства.

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"Мы в прошлом году объявили тендер, но, к сожалению, тех компаний, которые подали заявки, было только две и достаточно низкого качества. Поэтому тендер объявлен снова с учетом предложений тех производителей, которые работают на украинском рынке, чтобы у нас был успешный финал, чтобы не было непонятных компаний неизвестно откуда. В этом году они (весовые комплексы – УНИАН) будут обязательно", – заверил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2016 года Государственная служба Украины по безопасности на транспорте объявила тендер в системе Prozorro на закупку 78 габаритно-весовых комплексов. Согласно условиям тендера, ожидаемая цена закупки составляет 117 миллионов гривень.

В настоящее время проезд грузовиков весом более 40 тонн по автодорогам общего пользования запрещен, а по дорогам местного значения допустимая отметка составляет 24 тонн.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Руководство Мининфраструктуры намерено сделать штрафы за перегруз авто на дорогах одним из источников наполнения Дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства дорог, который заработает с 2018 года.