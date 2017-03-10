Кабмин утвердил лицензионные условия для авиаперевозок

Кабинет министров Украины утвердил лицензионные условия для авиаперевозок, что позволит либерализовать сферу перевозок воздушным транспортом.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

«Либерализация сферы перевозок воздушным транспортом. Мининфраструктуры вместе с другими ведомствами подготовило проект постановления «Об утверждении лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности по перевозкам пассажиров». Без этих лицензионных условий доступ на рынок заблокирован, новый перевозчик или компания, которая хочет фрахтовать судно, сталкивались с проблемами. Это постановление даст возможность демонополизировать рынок и обеспечить украинцев дешевыми авиабилетами», - отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, представляя постановление на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.