В Киеве автомобилисты протестовали против кредитов

В центре Киева автомобилисты провели акцию протеста против действий власти и банков относительно кредитной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, в 14.00 около 30 автомобилей собрались на Европейской площади и двинулись по улицей Грушевского к Дому правительства, Верховной Рады, Национального банка. Во время движения в авто была включена аварийная сигнализация и звучали звуковые сигналы.

По словам участников, главной целью акции протеста является выражение неудовлетворения политикой банков относительно повышения кредитной нагрузки, в частности, на приобретенные на таких условиях автомобили.

В свою очередь, перед началом марша некоторые водители получили от сотрудников ГАИ протоколы и будут вынуждены оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, ведь своими действиями они осложнили движение на Европейской площади.