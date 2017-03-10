В Киеве на мосту Патона установят передвижной отбойник для управления транспортным потоком

В Киеве до конца этого года на мосту Патона планируется установить систему Road Zipper для эффективного управления транспортным потоком.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Илья Сагайдак на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ "Киевавтодоре" рассказали о планах по капитальному ремонту столичных дорог летом 2017 года

«До конца года на мосту Патона будет внедрена система Road Zipper для организации безопасного реверса», - написал он.

Сагайдак сообщил, что система Road Zipper, которую планируется внедрить на мосту Патона и проспекте Соборности, состоит из барьера (связанные между собой секции, каждая из которых весит более 450 кг) и специальной машины, которая способна изменять положение данного отбойника.

«Большая масса и прочная связь между секциями отбойника обеспечивают безопасность движения на дороге и одновременно гибкость барьера. Для изменения положения используется машина с гидравлическими подъемниками, которая имеет внутри S-образный конвейер, меняет позицию секций барьера. При этом, работа машины осуществляется без перекрытия движения. Практически это означает, что утром будут добавлены одна-две полосы в сторону центра, а вечером в обратном направлении», - написал чиновник.

Читайте такжеСпециалисты определили три лучших проекта реконструкции развязки на Шулявке

Также Сагайдак отметил, что эта система будет иметь положительный социально-экономический эффект.

«По критерию социально-экономической целесообразности внедрение системы Road Zipper даст экономию годовых транспортных потерь от 348 до 736 млн грн (в зависимости от методологии расчета) в год. По другому критерию можно получить экономию в почти 3840 литров топлива в сутки, а экологический эффект от внедрения системы Road Zipper можно оценить от непопадания почти 4993 кг вредных СО2 в сутки в воздух города», - написал он.

Справка УНИАН. В системе Road Zipper, подобно застёжке «молния», используется набор бетонных звеньев, которые быстро собираются и перемещаются с помощью специально спроектированной передвигающей машины. Собранный в виде стенки барьер имеет вид вытянутой S-образной кривой. Затем машина перемещает барьер поперёк полосы движения, создавая нужную конфигурацию полос проезжей части.