ГАЗ и КАМАЗ запустили конвейеры

ОАО "КАМАЗ" в понедельник возобновило работу после новогодних каникул.

В понедельник был запущен конвейер, остановленный 21 декабря, и сейчас предприятие работает в обычном режиме, - сообщает директор департамента по информационной политике компании Владимир Самойлов. Как пишет "РЖД-Партнер.Ру", планируется, что в течение двух недель компания будет работать 5 дней в неделю. "Далее все будет зависеть от заказов: либо вернемся к 4-дневной неделе, либо продолжим работать 5 дней в неделю. У нас есть заказы, которые необходимо выполнять", - отметил Самойлов.

Ранее компания объясняла необходимость остановки конвейера "затовариванием склада предприятия и низким спросом на рынке".

ОАО "ГАЗ" также возобновило работу конвейера, остановленного с 29 декабря.

Это предприятие будет работать пока 3 дня в неделю, сообщает пресс-служба компании. Такой же график будет применяться и на других заводах группы "ГАЗ" - ОАО "Автодизель", ООО "Павловский завод", ОАО "Павловский автобус", ОАО "Ярославский завод топливной аппаратуры" и ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры".

"ГАЗ", входящий в "Базовый элемент" Олега Дерипаски, вынужден сокращать рабочие смены на ряде конвейеров из-за падения платежеспособного спроса в связи с финансовым кризисом.