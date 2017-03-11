В Крыму заявляют, что Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным полуостровом

11:42, 11 марта 2017
Транспорт/Связь
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Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным Крымом менее чем через полугода после его возобновления, сообщил директор компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислав Гвоздилов.

Фотоиллюстрация / REUTERS

"Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели", — цитирует Гвоздилова РИА Новости.

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По его словам, причин своего решения Анкара не уточняет. При этом Гвоздилов подчеркнул, что приостановка сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции на оккупированный полуостров.

Как известно, между аннексированным полуостровом и Турцией ходили несколько паромов. Сообщение возобновилось в октябре прошлого года.

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Теги: #Крым#Турция#паромное сообщение